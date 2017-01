Terremoto: mons. Boccardo (Spoleto-Norcia), “la ricostruzione testimoni e mantenga la memoria delle ferite”

Una giornata di digiuno, penitenza e preghiera a Spoleto, lo scorso 27 gennaio, e il giorno successivo una processione penitenziale intorno alle mura di Norcia con l’immagine della Madonna Addolorata estratta dai vigili del fuoco dall’omonima chiesa nel centro della città di S. Benedetto crollata dopo la scossa del 30 ottobre. A promuoverli è stato l’arcivescovo monsignor Renato Boccardo che racconta al Sir di una “risposta corale” e di “grandissima partecipazione della gente”. Il digiuno, spiega il presule a margine del convegno nazionale teologico-pastorale “Il pellegrinaggio: fede e bellezza” promosso da Opera romana pellegrinaggi e Vicariato di Roma – Ufficio edilizia di culto, arte sacra e beni culturali, “dà forza alla preghiera. Abbiamo voluto accompagnare con questo sacrificio la nostra invocazione a Dio per chiedere misericordia e tranquillità per le nostre popolazioni. E’ stata una bella giornata in tutta la diocesi; in tutte le parrocchie si sono svolte diverse iniziative per sottolineare la condivisione nella sofferenza con le persone terremotare e per dare più forza all’invocazione”. A concludere la giornata, un momento di preghiera “in una parrocchia spoletina al quale hanno preso parte delegazioni da tutta la diocesi”. La processione del giorno successivo, prosegue Boccardo, “ci ha aiutato a riprendere la speranza, a sapere che non siamo soli, che la Madonna che stava ai piedi della croce è con noi e ci aiuta a guardare avanti”. Per quanto riguarda la ricostruzione “come prima”, il presule invita “tutti coloro che hanno responsabilità in questa operazione a riflettere”, convinto che occorra “testimoniare la ferita del terremoto anche a chi verrà dopo di noi”. Una ferita “che tocca le persone, l’elemento più importante della nostra storia; sono le persone che vivono e danno senso a questi muri e a queste chiese venute giù, nelle quali hanno incontrato il Signore. E’ importante che rimanga la testimonianza di queste chiese che raccontano la fede anche in un momento di prova come questo”.