Strage in moschea Canada: la solidarietà della diocesi di Québec ai musulmani. Oggi una messa per le vittime dell’attentato

Dopo lo choc per la brutalità del male, oggi a Québec City è il tempo della solidarietà. Una messa in ricordo delle vittime dell’attentato si terrà questa sera alle 19 (ore locali) nella chiesa Notre-Dame-de-Foy che si trova proprio di fronte al Centro culturale islamico. La diocesi ha anche invitato la popolazione a unirsi ieri pomeriggio per una una veglia che è terminata con una marcia in solidarietà alla comunità musulmana proprio davanti al Centro culturale islamico. I partecipanti hanno portato candele, lettere, messaggi per “testimoniare la vicinanza alle famiglie delle vittime, alle comunità musulmane e a tutte le persone che frequentano il Centro”. La risposta è andata oltre ogni aspettativa e i media locali hanno stimato una partecipazione di 5mila persone. Già due ore prima dell’appuntamento, la gente si era accalcata davanti alla chiesa di Notre-Dame-de-Foy.

La diocesi, infine, invita tutti i fedeli cattolici a partecipare numerosi sabato 4 febbraio alla manifestazione di solidarietà organizzata dal Centro culturale islamico davanti alla Grande moschea. A sostenere le iniziative è il cardinale Gérald Cyprien Lacroix, arcivescovo di Québec, che ieri prima di partire da Roma per il Canada, ha scritto un messaggio di solidarietà alla comunità musulmana del Paese. “Questo atto di violenza che abbiamo vissuto alla Grande moschea di Québec – scrive il cardinale che ieri ha incontrato Papa Francesco -, ci tocca tutti, cristiani e non. L’odio è l’espressione più oscura della nostra umanità. Il popolo del Québec è sempre stato conosciuto come un popolo che vuole vivere nella pace e nel rispetto. Noi risponderemo a questi atti odiosi con la nostra solidarietà e ci impegneremo a continuare a costruire una società in cui la pace sociale e il rispetto di tutte le culture guidino la vita quotidiana”.