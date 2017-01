Senza fissa dimora: Sant’Egidio, oggi alla stazione Termini cerimonia in memoria di Modesta Valenti

Oggi, alle 18.45, al binario 1 di Termini, si svolgerà – presso la targa che la ricorda – una cerimonia in memoria di Modesta Valenti, la donna senza dimora che 34 anni fa morì davanti alla stazione, dopo ore di agonia, perché, essendo sporca, l’ambulanza si rifiutò di portarla in ospedale. Sarà presente il presidente della Comunità di Sant’Egidio, Marco Impagliazzo. La cerimonia di questa sera – si legge in una nota – è solo il primo appuntamento di solidarietà della Comunità di Sant’Egidio per non dimenticare chi vive per strada, dopo l’emergenza vissuta nei giorni del grande freddo. Il prossimo è fissato per domenica 5 febbraio, quando, in centinaia, i senza dimora di Roma, i volontari loro amici e tutti coloro che vorranno unirsi si vedranno alle 10 a Santa Maria in Trastevere per una solenne celebrazione in cui verranno ricordati i nomi di quanti, come Modesta, sono morti per la strada negli ultimi anni.