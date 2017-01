Santa Sede: presto un “documento congiunto” su educazione alla pace

“Un documento congiunto sull’educazione alla pace”, considerata “l’urgenza della materia nel contesto globale di oggi”. È quello che stanno elaborando l’Ufficio per il dialogo interreligioso e la cooperazione del Consiglio mondiale delle Chiese, insieme al Pontificio Consiglio per il dialogo interreligioso, riunitisi in questi giorni nella sede del dicastero vaticano. Ne dà notizia un comunicato congiunto, diffuso oggi dalla Sala Stampa della Santa Sede. “Le due delegazioni – si legge nella nota – hanno espresso il loro apprezzamento per l’opportunità di incontrarsi pochi giorni dopo la conclusione della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani” e per “l’amichevole e fruttuosa collaborazione nel promuovere costruttive relazioni con gli individui e le comunità che appartengono ad altre tradizioni religiose”. Al centro dell’incontro, “la proposta di un documento congiunto sull’educazione alla pace”, simili ad altri documenti analoghi promossi in passato. Poi “lo scambio di notizie e considerazioni sulle rispettive attività dell’anno passato e in programmazione”. Sia l’Ufficio per il dialogo interreligioso e la cooperazione del Consiglio mondiale delle Chiese che il Pontificio Consiglio per il dialogo interreligioso hanno concordato nel “continuare la loro collaborazione”, in particolare per la stesura del documento congiunto sull’educazione alla pace.