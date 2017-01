Papa Tawadros II: “spero vivamente che Papa Francesco venga a visitare il nostro Egitto”

“Spero vivamente che Sua Santità venga a visitare il nostro Egitto”. Papa Tawadros II, patriarca della Chiesa copto-ortodossa d’Alessandria, invita Papa Francesco in Egitto. Un profondo legame spirituale unisce i due leader religiosi. E’ il patriarca a ricordare che subito dopo l’attentato dell’11 dicembre il Papa di Roma lo ha chiamato per “manifestare i suoi più sinceri sentimenti di vicinanza e di cordoglio a me, come capo della Chiesa copta, e a tutti i cristiani in Egitto, e per sostenerci con le sue parole di amore e di fede. Papa Francesco è Sua Santità, è un uomo animato dallo spirito divino. Ho incontrato Sua Santità il 10 maggio 2013 nella Città del Vaticano e quel giorno ho sentito che Egli è mio fratello benedetto che ci sostiene con la preghiera, con l’esperienza spirituale e con gli insegnamenti scritti da cui la nostra vita può trarre grande beneficio”. Ed aggiunge: “Vorrei anche sottolineare che noi seguiamo da vicino nella nostra Chiesa tutte le attività e le visite benedette effettuate dal Pontefice e rendiamo gloria al Signore perché Egli è un buon pastore che serve fedelmente e con onestà la sua Chiesa”.