Papa Tawadros II: “il sangue dei martiri è il carburante per la vita della Chiesa”

“Il sangue dei martiri è il carburante per la vita della Chiesa. L’ecumenismo del sangue e l’esistenza dei martiri della fede cristiana vengono considerati una solida base nell’ambito di dialogo teologico tra le nostre Chiese alla ricerca dell’unità dei cristiani”. Lo afferma Papa Tawadros II, patriarca della Chiesa copto-ortodossa d’Alessandria, in un’intervista rilasciata al Sir riferendosi alla telefonata che subito dopo l’attentato dell’11 dicembre ricevette da Papa Francesco e durante la quale parlarono entrambi dell’“ecumenismo del sangue”. “La Chiesa copta – fa sapere Tawadros – per tutta la sua grande storia nel corso dei venti secoli di fede, viene descritta come la Chiesa dei martiri. Perciò si legge ogni giorno nelle nostre chiese il libro Synaxarium, che racconta la vita e la condotta di molti dei martiri nel corso della storia. Quando celebriamo i nuovi martiri, sappiamo che il nostro sangue nutre la fede cristiana in tutto il mondo. Pertanto siamo felici di questa espressione detta dal Pontefice, cioè l’ecumenismo del sangue”.