Migranti: Matera, dall’Istituto teologico interdiocesano “solidarietà” a don Polidoro

“Solidarietà” a don Antonio Polidoro, parroco della parrocchia San Giulio nel quartiere Terzo Cavone a Scanzano Jonico (Matera), per le proteste seguite alla decisione “di predisporre alcuni dei locali parrocchiali per l’accoglienza di donne e minori immigrati non accompagnati”. La esprime don Gianluca Bellusci, prefetto agli studi dell’Istituto teologico interdiocesano di Potenza, dove il parroco è docente di Teologia morale. “Tale decisione – osserva il prefetto – pur suscitando delle reazioni di opposizione sul territorio e in un gruppo di fedeli è la risposta concreta all’appello del Papa di realizzare accoglienza nelle strutture delle comunità ecclesiali”. “Per tale ragione – prosegue – si esprime sostegno all’azione interpretata da don Antonio, perché ci sia una matura accoglienza e una risposta generosa che interessi il territorio e i suoi abitanti, in dialogo con le istituzioni coinvolte”.