Giornata per la vita: Roma, il 5 febbraio la messa con il vescovo Leuzzi. Da domani iniziative in diocesi

“Donne e uomini per la vita nel solco di Santa Teresa di Calcutta”. È il tema della 39ª Giornata per la vita che si celebra domenica 5 febbraio. A Roma, alle 10.30, si terrà la consueta liturgia eucaristica nella chiesa parrocchiale di Santa Maria in Traspontina (via della Conciliazione) che sarà presieduta dal vescovo ausiliare Lorenzo Leuzzi. Al termine – informa la diocesi in una nota – i partecipanti insieme a tanti volontari del Movimento per la vita romano, del Segretariato Sociale per la Vita onlus, del Centro di aiuto alla vita (Cav) di Roma, del Consultorio familiare diocesano “Al Quadraro”, del Forum delle associazioni familiari del Lazio, della Fondazione Ut Vitam Habeant e dell’Associazione Donum Vitae attraverseranno via della Conciliazione in corteo, con striscioni e palloncini, fino a giungere in piazza San Pietro per recitare l’Angelus con Papa Francesco alle 12.

In vista della Giornata nazionale per la vita sono numerose le iniziative promosse nelle università e nelle parrocchie romane. Domani, dalle 15, all’Università Roma Tre si svolgerà il convegno intitolato “La dignità del nascere”, promosso dal Dipartimento di Giurisprudenza. Giovedì 2, sempre nel pomeriggio, le cure palliative pediatriche saranno al centro del convegno promosso all’ospedale Bambino Gesù. Venerdì 3, dalle 14, alla Lumsa, è previsto un appuntamento dedicato a “Neuropsicologia e disabilità” con la presentazione di alcune prassi nell’ambito delle metodologie di valutazione. Sabato 4 febbraio, dalle 8.30, nell’Aula Magna della Clinica ostetrica del Policlinico Umberto I, si terrà il convegno “Attualità della diagnostica ostetrico–ginecologica e conseguenze operative: temi emergenti ed eticamente sensibili”; la conclusione con un documento degli esperti e l’intervento del vescovo Leuzzi. Nella Giornata di domenica 5 saranno oltre 10mila le primule distribuite in circa cento parrocchie romane. Insieme alle primule, il Movimento per la vita romano metterà a disposizione materiale informativo sulle tematiche relative alla vita. A disposizione delle donne anche il numero verde Sos Vita (800 813 000) che funziona tutti i giorni, 24 ore su 24, e fornisce un servizio di pronto intervento per aiutarle a portare avanti la gravidanza. Domenica ad organizzare iniziative di sensibilizzazione a favore della vita ci sarà anche il Segretariato sociale per la vita in 25 parrocchie di Roma e diversi Centri di aiuto alla vita (Cav).