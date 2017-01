Germania: on line nuovo sito delle scuole cattoliche tedesche con il profilo di tutti gli istituti

Le scuole cattoliche della Germania si presentano al pubblico con un nuovo portale internet nazionale: all’indirizzo www.katholische-schulen.de nuovi contenuti supportati da un design del sito innovativo e intuitivo, sostengono l’ampia offerta didattica ed educativa delle 900 scuole cattoliche indipendenti distribuite su tutto i territorio federale. “Il sito ora offre molti spunti interessanti sulla vita delle nostre scuole cattoliche”, ha detto l’arcivescovo di Paderborn, mons. Hans-Josef Becker, presidente della Commissione per l’istruzione e la scuola della Conferenza episcopale tedesca. “I nuovi progetti, concetti e gli eventi che sono tipici del profilo cattolico delle scuole sono presentati più volte”, ha sottolineato Becker: il sito è direttamente collegato al portale della Chiesa cattolica tedesca, www.katolisch.de, e questo amplifica il numero dei possibili fruitori delle informazioni. Il sito consente di conoscere le caratteristiche di ogni scuola cattolica in Germania, ottenendo rapidamente una panoramica esaustiva delle istituzioni presenti in ciascun Lander. Inoltre il nuovo portale si inserisce in un momento di continua popolarità delle scuole cattoliche in Germania, che con 360mila alunni sono il primo gruppo indipendente di istruzione nel Paese, soprattutto – spiega il sito stesso – per l’alto valore dato all’etica, alla partecipazione sociale e alla elevata connotazione locale.