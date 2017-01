Economia: Eurostat, disoccupazione in calo nell’Ue. Ma in Grecia, Spagna e Italia 2 giovani su 5 senza impiego

(Bruxelles) “Nella zona euro il tasso di disoccupazione si è stabilito al 9,6% a dicembre 2016, a novembre il dato era al 9,7%. Un anno prima il livello di disoccupazione era al 10,5%”. Eurostat rileva i dati sul mercato del lavoro che, in generale, segnano una ulteriore lieve contrazione delle persone senza impiego. Nell’Ue28 il saggio di disoccupazione si è fermato all’8,2%: si tratta del livello più basso dal febbraio 2009. La disoccupazione è ai minimi storici in Repubblica ceca (3,5%) e Germania (3,9%), mentre resta elevata – pur in riduzione progressiva – in Grecia (23%) e in Spagna (18,4%). Nei Paesi più grandi si evidenziano: Italia (12,0%), Francia (9,6), Polonia (5,9), Regno Unito (4,8). Il record negativo della disoccupazione giovanile under25 spetta a Grecia, Spagna e Italia, con dati superiori al 40%. Nelle stime di Eurostat diffuse oggi si evidenzia che il Pil è aumentato, nel corso del quarto trimestre 2016, dello 0,5% nell’area euro e dello 0,6% nell’Ue28. Su base annuale il Pil crescerebbe dunque dell’1,8% in Eurolandia e dell’1,9% in tutta l’Unione europea. Si registra anche un lieve aumento dell’inflazione su scala comunitaria.