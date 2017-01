Diocesi: mons. Sanguineti (Pavia), rispondere a “precarietà e povertà”. Due progetti di “housing sociale”

“Precarietà e povertà sono problemi ai quali purtroppo nemmeno Pavia e provincia possono sottrarsi in questo momento”. A dichiararlo è monsignor Corrado Sanguineti, vescovo di Pavia, in un’intervista rilasciata al settimanale della diocesi “Il Ticino”. “Nella festa di S.Siro ho lanciato un appello alla città, a breve agiremo concretamente con la pastorale del lavoro per sostenere la questione lavorativa”, annuncia il vescovo, ad un anno dal suo ingresso in diocesi. “Tra qualche settimana – prosegue – inaugureremo un primo progetto di housing sociale gestito dalla Caritas (“Casa Laurenti”) a S.Giovanni Domnarum e continueremo a sostenere il dormitorio della Caritas, un luogo che non solo offre uno spazio per la notte ma sta diventando un punto di riferimento anche per l’ascolto e l’aiuto reciproco”. C’è poi un secondo progetto, “ancora a livello embrionale,” per la realizzazione di un altro housing sociale nei locali del Collegio S.Agostino (via Monte Santo) di proprietà del Seminario. “Una benefattrice ha messo a disposizione una somma notevole per questa finalità”, informa Sanguineti: “Stiamo ultimando i progetti, successivamente partiranno i lavori. Alcune soluzioni abitative saranno più o meno temporanee con affitti calmierati per famiglie in difficoltà”.