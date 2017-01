Diocesi: Milano, sussidio pastorale in preparazione alla visita del Papa

“Tutte le realtà della nostra diocesi – parrocchie, aggregazioni, istituti di vita consacrata e altre realtà ecclesiali – sono chiamate a coinvolgersi in un percorso formativo”. Inizia così l’introduzione al “Sussidio pastorale in preparazione alla visita del Santo Padre a Milano e alle terre ambrosiane”, redatto, tra gli altri, da monsignor Pierantonio Tremolada, mons. Paolo Martinelli e mons. Luca Bressan. Scritto da un comitato creato in occasione dell’arrivo del Pontefice a Milano il 25 marzo prossimo, il sussidio si rivolge “agli operatori pastorali perché possano animare adeguatamente le comunità ecclesiali in vista dell’incontro con il Papa” ed è scaricabile gratuitamente sul sito della diocesi ambrosiana. “Oltre al gesto a livello diocesano della Via Crucis con il Sacro Chiodo, nelle diverse zone pastorali insieme all’arcivescovo, – spiegano gli autori – pensiamo sia importante promuovere sul territorio e negli ambienti alcuni gesti di sensibilizzazione, per i quali è stato pensato questo sussidio”. Il sussidio – spiega la Curia in una nota – “intende presentare e spiegare il titolo dato al cammino di preparazione, aiutando a leggere l’incontro con il Papa come l’occasione dataci dallo Spirito per riscoprire la nostra identità di popolo di Dio. Dopo un momento di contestualizzazione generale (l’introduzione), il testo approfondisce tre dimensioni di questa identità: teologica (primo capitolo), sociale (secondo capitolo), culturale (terzo capitolo)”.