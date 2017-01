Diocesi: Milano, “Cresciuto in oratorio”, con card. Scola, “volti” dello sport e dello spettacolo e tanti ragazzi

Sono 2.307 gli oratori in Lombardia, espressione delle 3.068 parrocchie presenti sul territorio. Lo riferisce una nota della diocesi ambrosiana, che specifica: “I ragazzi lombardi che entrano in oratorio, durante l’anno, sono 474mila circa: uno su dieci è straniero (precisamente l’11%). Tra i bambini e i ragazzi dagli 8 agli 11 anni abitanti in Lombardia, l’81% frequenta i percorsi proposti dall’oratorio. Uno su cinque fra gli adolescenti lombardi frequenta assiduamente l’oratorio. Gli educatori impegnati sono circa 180mila”. L’arcivescovo, card. Angelo Scola, sta insistendo sulla centralità educativa dell’oratorio e promuove l’iniziativa “Cresciuto in oratorio”. Per lanciare tale iniziativa, alcuni dei testimonial rivivranno oggi, con chi vorrà partecipare, con Scola e con Giulio Gallera, assessore al Welfare di Regione Lombardia che finanzia il progetto, un pomeriggio di gioco, riflessione e condivisione all’oratorio di Sant’Andrea a Milano (via Trebbia 15, M3 Porta Romana). L’appuntamento è alle 18 con i giochi classici in oratorio; alle 18,30 incontro con i protagonisti. Saranno presenti i calciatori Beppe Bergomi e Manuel Locatelli, la cantante Bianca Atzei, il tennista Corrado Barazzutti, l’attore Giacomo Poretti, il cantautore Davide Van De Sfroos. Sono i volti dell’iniziativa Cresciuto in oratorio, che ha visto anche il supporto creativo di Federico Ghiso, direttore creativo esecutivo di Alkemy.

Giacomo Poretti insegnerà ai ragazzi come si fa un video blog (vlog) per raccontare la ricchezza del proprio oratorio. I filmati più interessanti (non tanto a livello tecnico, quanto di idee) inviati tramite il sito cresciutoinoratorio.it (entro il 16 aprile) saranno montati da Poretti per realizzare un grande “racconto dei racconti” che sarà presentato a Venezia in un evento collaterale nei giorni della 74ma Mostra internazionale d’arte cinematografica. Vi è poi l’intento di aprire una pagina Facebook per ognuno dei 2.307 oratori della Lombardia, stimolando chi non ce l’ha a crearne una, con i consigli e i trucchi proposti da Odielle sul sito cresciutoinoratorio.it. Il Vescovo delegato per la pastorale giovanile e gli oratori delle diocesi lombarde, mons. Maurizio Gervasoni, vescovo di Vigevano, presentando la campagna di Odielle “Cresciuto in oratorio”, spiega che esso rappresenta “uno dei luoghi di presa in carico della passione educativa che una comunità ha nei confronti delle giovani generazioni”. Centro di tutte le attività descritte sono il sito internet cresciutoinoratorio.it e la pagina facebook.com/cresciutoinoratorio, on line da oggi.