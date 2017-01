Diocesi: Genova, venerdì sera la “veglia per la vita” con il card. Bagnasco

Venerdì 3 febbraio si terrà la “Veglia per la vita” organizzata dalla diocesi di Genova in occasione della 39a Giornata nazionale della vita che si terrà il 5 febbraio. “Invito tutte le associazioni familiari e tutti i gruppi famiglia delle parrocchie a essere presenti, per vivere questo importante appuntamento e ricevere il materiale preparato per sostenere la spiritualità familiare” ha comunicato don Pier Luigi Pedemonte, direttore dell’Ufficio diocesano per la famiglia e la vita. Il momento di preghiera si terrà nella cattedrale di San Lorenzo, con inizio alle ore 21, e sarà presieduto dal cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo di Genova e presidente della Cei. Durante la serata verranno offerte alle famiglie della diocesi una piccola traccia di preghiera per la famiglia, e la “bussola della famiglia” il risultato del lavoro di sintesi della Commissione per il decennio. Sarà garantito un servizio di animazione per i bambini a partire dai 5 anni. Info e contatti al sito pastoralefamiliaregenova.org