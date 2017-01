Danimarca: Chiese, dibattito a Copenaghen. “Prevenire l’estremismo violento attraverso il dialogo interreligioso”

“Prevenire l’estremismo violento attraverso il dialogo interreligioso”: sarà il tema dell’incontro che stanno organizzando le Chiese danesi e che si svolgerà il 22 febbraio a Copenaghen nel quadro del dialogo con il mondo arabo. Scopo dell’incontro è di “radunare esperti, politici, capi religiosi e giovani professionisti per condividere riflessioni, prospettive e buone pratiche nel dialogo interreligioso e nella cooperazione come via per prevenire l’estremismo violento e la polarizzazione in Danimarca e nel Medio Oriente”, spiegano gli organizzatori. Nella mattinata il tema sarà introdotto da Abdel Aziz Mahmoud, giornalista danese nato ad Abu Dhabi da genitori palestinesi apolidi. Seguirà il dibattito su come “costruire la resilienza sociale” e tra gli interventi previsti prenderanno la parola il parlamentare danese Michael A. Jensen; Majeda Omar, direttore dell’istituto per gli studi interreligiosi della Giordania; il vescovo luterano di Roskilde Peter F. Moller. Nel pomeriggio si guarderà alle “buone pratiche” e poi una tavola su “differenze religiose per ridurre la polarizzazione e l’esclusione”. Da cinque anni è in corso un programma di formazione “leader per la comprensione interreligiosa” che ha aiutato un centinaio di giovani giornalisti, artisti, responsabili della società civile e delle comunità religiose di Danimarca, Siria, Libano, Giordania ed Egitto nella “gestione della diversità religiosa e nella prevenzione dell’estremismo”.