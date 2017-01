Bibbia e arte: Ambrosianeum, un corso per approfondire il codice genetico della cultura occidentale

Dalla nascita di Mosè al roveto ardente, dalle piaghe d’Egitto alla Pasqua, fino al passaggio del Mar Rosso: “Se è vero che la Bibbia è il grande codice della cultura occidentale, lo studio dell’arte, della musica e della letteratura espresse da questa parte del mondo non può prescindere dalla conoscenza delle Scritture”. Su queste basi la storica dell’arte Sissa Caccia Dominioni e il biblista don Matteo Crimella terranno per il terzo anno consecutivo alla Fondazione culturale Ambrosianeum il corso dal titolo “Bibbia e arte”. L’iniziativa, dedicata quest’anno all’Esodo è in programma tutti i martedì dalle 18 alle 19, dal 31 gennaio al 28 febbraio nella sede della fondazione Ambrosianeum in via delle Ore, 3 a Milano. Nel corso degli incontri verranno affrontate le principali questioni esegetico-teologiche dell’Esodo, si studieranno dipinti di epoche diverse ispirati ai singoli temi, inquadrati storicamente e illustrati nei loro dettagli artistici. Per informazioni si può contattare la segreteria della Fondazione culturale Ambrosianeum al numero di telefono 02.86464053.