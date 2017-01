Agricoltura: Coldiretti, domani migliaia di pastori sardi a Cagliari per difendere lavoro e specialità regionali a rischio estinzione

Migliaia di pastori sardi con i trattori lasciano le campagne per difendere il lavoro, gli animali, le stalle e i pascoli custoditi da generazioni. Il raduno si terrà domani a Cagliari (ore 9) in Piazza Sorcinelli – Piazzale Trento da dove partirà il corteo della Coldiretti che attraverserà viale Trieste e poi via Roma. “A scatenare la mobilitazione dei pastori – si legge in un comunicato di Coldiretti – è il dimezzamento del prezzo del latte di pecora che non copre più i costi di allevamento mentre sul mercato si moltiplica la presenza di formaggio straniero spacciato per italiano”. L’obiettivo è “difendere una tradizione secolare che dopo il fallimento dello sviluppo industriale, rappresenta il vero valore aggiunto per il rilancio l’economia, il lavoro ed il turismo”. I pastori prepareranno dal vivo il vero pecorino che sarà offerto ai cittadini ma saranno esposte anche le specialità sarde ora a rischio di estinzione e presentati i numeri drammatici di una crisi che hanno fatto scattare la rivolta. Accanto ai pastori ci saranno pescatori, allevatori, coltivatori di ortofrutta, vino, cereali e delle altre produzioni impegnati a garantire la genuinità e l’originalità della vasta offerta agroalimentare di un territorio dove produrre è sempre più difficile per i costi dei trasporti, dell’acqua e per i danni causati dagli animali selvatici.