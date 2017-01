Abuso alcol: mons. Ponce de León (Swaziland), si beve “per mancanza di alternative”

Mons. José Luis Gerardo Ponce de León, vescovo di Manzini (Swaziland)

In Swaziland si beve “per mancanza di alternative”, per stare insieme, e sempre più l’abuso di alcol coinvolge i teenager. A raccontarlo è mons. José Luis Gerardo Ponce de León, vescovo di Manzini (Swaziland), in un video prodotto per la campagna “AlcolOltre” dei Missionari della consolata e di Impegnarsi serve onlus. Piccolo Stato dell’Africa del Sud con un contesto sociale di estrema povertà, qui l’alcol costituisce un grave problema che si tenta di arginare in vari modi, ad esempio con la pubblicazione giornaliera dei nomi di quanti sono stati fermati dalla polizia ubriachi al volante. “Non si beve un bicchiere di birra, ma si finisce la bottiglia” – spiega il presule – e quando accade “non si pensa alle conseguenze, sia a livello di incidenti stradali, sia per la violenza in famiglia” cui l’alcolismo conduce. Mons. Ponce de León chiede all’Europa di aiutare a capire quanto sia diffuso il problema, “dove sono le cause” e quali “le vie d’uscita”. Progetti di sviluppo potrebbero concentrarsi ad “aiutare chi è vittima dell’alcol”, ma non solo, poiché “non si può isolare la persona dalla sua famiglia e dalla sua comunità”. E allora bisogna “aiutare la famiglia a offrire il supporto di cui questa persona ha bisogno, per riaccoglierla e sostenerla davanti al futuro”. È una “grande sfida pensare come uscire da questo problema”, riconosce il vescovo, convinto tuttavia che “qualunque iniziativa sarà di aiuto a livello nazionale e questo può veramente cambiare la realtà di una nazione”.