Abuso alcol: Marazziti (Camera deputati), “problema globale per il quale si fa troppo poco”

“Un problema diffuso, globale, per il quale si fa troppo poco mentre sta peggiorando”. Così Mario Marazziti, presidente della Commissione affari sociali della Camera dei deputati, è intervenuto oggi a Roma alla presentazione della campagna “AlcolOltre”, promossa da “Impegnarsi serve” Onlus e Missionari della Consolata contro l’abuso di alcol nel Nord e nel Sud del mondo. Mentre “l’allarme sociale verso gli immigrati è spropositato ed enfatizza il problema”, ha evidenziato Marazziti, “la caduta dell’allarme sociale nei confronti dell’alcol impedisce di fare azioni per il contrasto della dipendenza”. Tuttavia, in una società “nella quale dobbiamo dimostrare, sbagliando, di non dover dipendere da nessuno, crescono le dipendenze patologiche: gioco d’azzardo, alcol, sostanze”. Marazziti ha ricordato che “il consumo di alcol è diffuso tra i giovani: il 21% dei ragazzi 15-17enni e il 17% delle ragazze sono a rischio di danni fisici”, mentre “800 mila italiani tra i 18 e i 24 anni hanno un problema di consumo eccessivo delle bevande alcoliche”. Occorre dunque intervenire, dapprima sviluppando una “consapevolezza sociale” sulle dimensioni del problema e impegnandosi per “creare una società dove le persone non siano sole”. Poi, “combattere la dipendenza con l’attrattività, puntando a campagne per i giovani che abbiano come protagonisti i propri pari”.