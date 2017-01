Tv2000: torna Arianna Ciampoli dal lunedì al venerdì alle 13.50 con “Ci vediamo da Arianna”

Arianna Ciampoli torna su Tv2000 con il programma “Ci vediamo da Arianna” in onda a partire da oggi, alle 13.50. Dal lunedì al venerdì , subito dopo pranzo, la casa della conduttrice diventa il salotto in cui arrivano gli amici a prendere dolce e caffè. Gli ospiti sono scrittori che presentano libri, attori che raccontano un film o uno spettacolo teatrale, musicisti che parlano delle loro ultime composizioni. Ma anche personaggi comuni portatori di una storia. “Arianna li presenta e li fa conoscere tra loro. Sono persone – si legge in una nota di Tv2000 – che in apparenza potrebbero non avere nulla in comune ma un filo che li unisce c’è”. Ad affiancare Arianna, ogni settimana, ci sono i vicini di casa, ovvero personaggi ricorrenti caratterizzati ognuno da propri interessi e personalità: il professore di filosofia, l’impiccione del piano di sotto, il viaggiatore, il musicista, la casalinga blogger. Tra gli ospiti delle prima puntata: il cantautore Marco Ligabue, l’ex campione del mondo di nuoto Massimiliano Rosolino, l’attrice Claudia Benassi, il giornalista Ismaele La Vardera.