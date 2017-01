Trump: patriarca Sako, “mette in pericolo cristiani nei Paesi musulmani”

Trump mette in pericolo “tutti i cristiani nei Paesi musulmani. È assurdo coinvolgere la religione. Lo Stato deve essere neutro, non religioso. È una trappola per i cristiani, non si possono fare discorsi del genere”. Lo ha detto il Patriarca di Babilonia dei caldei e presidente della Conferenza episcopale irachena, Louis Raphael Sako, in un’intervista al Tg2000, il telegiornale di Tv2000, commentando il provvedimento “Muslim Ban”, la “messa al bando” dei musulmani, voluto dal presidente Usa, Donald Trump. “Bisogna essere lucidi – ha sottolineato Sako – coloro che hanno un legame con il terrorismo non devono entrare negli Usa ma le altre persone che cercano una sicurezza per le loro famiglie devono avere questa possibilità. Questo è un diritto dell’uomo”. Per il patriarca Sako, “ogni Paese ha il diritto di proteggere il proprio territorio da un pericolo ma fare una distinzione e dare un pregiudizio verso una religione è pericoloso. Questo crea tensioni perché qualcuno potrebbe pensare che noi cristiani (nei Paesi musulmani Ndr) siamo assimilati all’Occidente. È necessario un discernimento. Ci sono casi di persone che meritano di essere accolti: coloro che fuggono dal terrorismo o da persecuzioni. Non importa la religione, non si può dire che una religione è terrorista e altre no. In ogni religione vi sono persone perbene e altre fondamentaliste”.