Tratta: Roma, il 1° febbraio la presentazione della Giornata. Il 3 febbraio un seminario con il card. Turkson

Sarà presentata mercoledì prossimo, 1° febbraio (ore 11, Sala Stampa Estera, via dell’Umiltà 83), la terza Giornata mondiale di preghiera e riflessione contro la tratta di persone (Gmpt), in programma l’8 febbraio sul tema: “Sono bambini! non schiavi”. L’evento, che viene celebrato nel giorno in cui si ricorda la memoria liturgica di Santa Bakhita, è promosso da “Talitha Kum” (Uisg-Usg), la Rete Internazionale della Vita Consacrata contro la tratta di persone, in coordinamento con il Dicastero per la Vita Consacrata, il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, l’Accademia delle Scienze Vaticane, Caritas Internationalis (Ci), l’Unione Internazionale delle Associazioni Femminili Cattoliche (Wucwo) e il gruppo di lavoro contro la tratta della Commissione giustizia e pace delle Unione Internazionali delle Superiore e dei Superiori Generali (Uisg/Usg). Interverranno suor Carmen Sammut, presidente delle Unione Internazionali delle Superiore Generali (Uisg), e suor Gabriella Bottani, coordinatrice del Comitato per la Giornata di preghiera e riflessione contro la tratta. Tre le testimonianze di coloro che ogni giorno operano con le vittime della tratta: suor Rosalia Caserta, responsabile della Casa Famiglia per minori San Giuseppe, a Catania, Iana Matei, presidente della Ong Reaching Out Romania, e Giampaolo Trevisi direttore della scuola di Polizia di Peschiera del Garda, nonché autore del libro “Fogli di via”, dove racconta la sua esperienza con gli immigrati, molti dei quali minori non accompagnati. Modera l’incontro suor Paola Moggi, responsabile della rivista “Combonifem – Mondo Donna Missione”. E a tutte le storie dei piccoli e a tutti gli eventi che si svolgeranno nella settimana dal 2 all’8 febbraio 2017, è dedicato anche il nuovo sito.

A Roma, inoltre, il 3 febbraio presso l’Università Gregoriana, in piazza della Pilotta, dalle ore 9 si svolgerà un seminario sul tema:” Sono bambini non schiavi! Voci di Donne a confronto, sulla tratta di bambini, bambine ed adolescenti”, che vedrà tra gli altri la partecipazione del cardinale Peter Kodwo Appiah Turkson, prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale. Nella stessa giornata alle 20.30, alla Casa del Cinema (largo Marcello Mastroianni,3) ci sarà la proiezione del film “Talking to the Trees” di Ilaria Borrelli. Il 4 febbraio, alla Parrocchia Ognisanti (Via Appia Nuova,244), alle 16 si svolgerà la Veglia di Preghiera contro la Tratta, presieduta dal vescovo ausiliare Gianfranco Ruzza. Infine l’8 febbraio Giornata mondiale contro la tratta, tutto il comitato alle 10 parteciperà all’udienza del mercoledì con il Papa.