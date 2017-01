Portogallo: Settimana della vita consacrata, “Al servizio della vita”. Mobilitate le parrocchie

Per decisione della Conferenza episcopale portoghese (Cep), è in corso, fino al 2 febbraio, la celebrazione della Settimana della vita consacrata, quest’anno dedicata al tema “Consacrati al servizio della vita”. Nel documento di presentazione, la Conferenza degli Istituti religiosi del Portogallo (Cirp), organizzatrice dell’evento in collaborazione con la Commissione episcopale delle vocazioni e dei ministeri e la Federazione nazionale degli Istituti secolari, chiede che “la Settimana trovi concreta realizzazione nelle diocesi e nelle parrocchie, nelle comunità cristiane e religiose, e in tutti i luoghi ecclesiastici del Paese”. In tal senso, auspica che l’iniziativa si dimostri feconda in tempi e occasioni di preghiera, incontro e riflessione, sia a livello personale, sia in ambito familiare e associativo, “valorizzando e promuovendo la conoscenza e l’apertura delle comunità cristiane a questa essenziale dimensione dell’azione e della missione della Chiesa costituita dalla vita consacrata”. Infine, il testo della Cirp invita tutti i cristiani a “ringraziare Dio per questo dono, per la sua presenza nella Chiesa e nel mondo, in particolare in alcune zone di frontiera”. Il punto culminante del programma celebrativo della Settimana, che può essere consultato nella pagina web: http://cirp.pt/site/, è previsto per il prossimo 2 febbraio con la commemorazione della 21ma Giornata mondiale del Consa-crato.