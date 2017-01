Papa Francesco: Angelus, saluta i 3mila ragazzi dell’Acr. “Grazie” per impegno a “costruire una società di pace”

“Grazie per la vostra presenza e per il vostro generoso impegno nel costruire una società di pace”. È il saluto rivolto dal Papa, al termine dell’Angelus di ieri, ai circa 3mila ragazzi e ragazze dell’Azione Cattolica, delle parrocchie e delle scuole cattoliche di Roma, presenti in piazza San Pietro tra i 25mila fedeli e accompagnati dal cardinale vicario Agostino Vallini, oltre che dai loro genitori, educatori e catechisi. “Siete venuti al termine della Carovana della Pace”, il cui slogan è Circondati di Pace: “Bello, lo slogan”, il commento di Francesco, che dopo la lettura del messaggio da parte di due ragazzi dell’Ac ha annunciato il lancio dei palloncini, “simbolo di pace”. “A tutti auguro buona domenica, auguro pace, umiltà, condivisione nelle vostre famiglie”, il saluto di Francesco.