Notizie Sir del giorno: corridoi umanitari, reazioni alle restrizioni di Trump per i profughi, Brexit e la Scozia

Corridoi umanitari: arrivati oggi a Fiumicino 40 profughi dalla Siria

“Siamo tutti fuggiti da una guerra. Non siamo terroristi e chiudere le porte non è la soluzione per fermare il terrorismo”. A dirlo, facendo riferimento alla decisione del presidente Usa Donald Trump, è Nour Essa, una ragazza siriana di Damasco di 31 anni, giunta in Italia da Lesbo in aereo con Papa Francesco, che oggi a Fiumicino ha accolto una quarantina di uomini, donne e bambini siriani, arrivati dal Libano in tutta sicurezza grazie al progetto dei corridoi umanitari realizzato da Comunità di Sant’Egidio, Federazione delle Chiese evangeliche in Italia, Tavola Valdese. Con il loro arrivo sono 540 le persone giunte in Italia dall’inizio del progetto, avviato il 15 dicembre 2015. Frattanto, lo scorso 12 gennaio è stato firmato un protocollo d’intesa tra Cei, ministeri degli Esteri e degli Interni, Comunità di Sant’Egidio, per un nuovo “corridoio umanitario”, in grado di portare in Italia “per vie sicure e legali” 500 profughi del Corno d’Africa che oggi vivono nei campi in Etiopia. (clicca qui)

Canada: strage in moschea, il cordoglio del Papa e del card. Lacroix

È di 6 morti e 8 feriti il bilancio dell’attacco compiuto in una moschea a Quebec City, in Canada, mentre una quarantina di persone erano radunate per la preghiera. Due gli arrestati, di cui uno – secondo la polizia – sarebbe l’esecutore materiale della strage. Il cordoglio di papa Francesco, che in un telegramma “condanna fermamente” ancora una volta “la violenza che provoca così tante sofferenze”, implorando da Dio “il rispetto reciproco e la pace”. Il dolore dell’arcivescovo di Québec City, cardinale Gérald Cyprien Lacroix, affidato a un tweet appena appresa la notizia: “I musulmani sono nostri fratelli e sorelle. Condoglianze e preghiere”. (clicca qui)

Restrizioni rifugiati negli Usa: Sako (patriarca caldeo), “trappola per i cristiani del Medio Oriente”. Warda (Erbil), si proteggono “gli interessi di una nazione”

La chiusura delle porte, negli Usa, ai cittadini non cristiani di 7 Paesi a maggioranza islamica, rappresenta “una trappola per i cristiani del Medio Oriente”, ad avviso del patriarca caldeo Louis Raphael I Sako, primate della Chiesa cattolica orientale a cui appartiene la stragrande maggioranza dei cristiani iracheni. “Trump? Ha il diritto di assumere tutte le decisioni che vuole per il suo Paese. Non entro nel merito. Intendo solo ricordare che si vogliono proteggere non gli interessi dei cristiani in Medio Oriente ma gli interessi di una nazione”, ricorda l’arcivescovo di Erbil, monsignor Bashar Warda. (per le parole del patriarca Sako clicca qui; per le dichiarazioni di mons. Warda clicca qui)

Papa Francesco: a Santa Marta, “oggi più martiri che nei primi secoli”, ma “non fanno notizia”

“Oggi ci sono più martiri che nei primi secoli”, ma “i media non lo dicono” perché non fa notizia. Lo ricorda papa Francesco nell’omelia della Messa celebrata oggi a Santa Marta. (clicca qui)

Santuario di Polsi: mons. Oliva (Locri-Gerace), “attenzione­ e vigilanza quotidia­na”

“Si è arrivati a ques­ta decisione dopo un ­approfondimento, una ­riflessione ponderata­ e condivisa”. Con queste parole al Sir ­monsignor Francesco O­liva, vescovo di Locri-Gerace, commenta l­’avvicendamento tra don Pino Strangio e do­n Antonio Saraco alla­ guida del Santuario ­di Polsi. Don Strangi­o, indagato per concorso esterno in a­ssociazione mafiosa e­ violazione della leg­ge Anselmi, aveva chi­esto al vescovo di essere dispensa­to dall’incarico di r­ettore del Santuario ­nel cuore dell’Asprom­onte. (clicca qui)

Brexit: Convery (portavoce vescovo di Glasgow), “Londra non ascolta la Scozia. Probabile nuovo referendum per autonomia”

“La Brexit potrebbe provocare la separazione della Scozia dal Regno Unito perché, fino ad oggi, la premier britannica Theresa May non ha voluto garantire” il mantenimento dell’accesso “al mercato unico europeo”. Secondo Ronnie Convery, portavoce dell’arcivescovo cattolico di Glasgow Philip Tartaglia, “il duro approccio della May ai negoziati con l’Unione europea sta alienando gli scozzesi che hanno votato in grande maggioranza – due ogni tre – per rimanere nell’Unione europea”. “Un nuovo referendum per staccare la Scozia dalla Gran Bretagna è, quindi, “molto probabile”. (clicca qui)

Tv2000: “Ci vediamo da Arianna”, dal lunedì al venerdì alle 13.50

Arianna Ciampoli torna su Tv2000 con il programma “Ci vediamo da Arianna” in onda dal lunedì al venerdì – da oggi – alle 13.50. La casa della conduttrice diventa il salotto in cui arrivano gli amici a prendere dolce e caffè. Gli ospiti sono scrittori che presentano libri, attori che raccontano un film o uno spettacolo teatrale, musicisti che parlano delle loro ultime composizioni. Ma anche personaggi comuni portatori di una storia. (clicca qui)

Anteprima: domani sul Sir intervista con Tawadros II su terrorismo, ecumenismo e pace

L’attentato terroristico in una chiesa del Cairo lo scorso 11 dicembre e lo stato d’animo oggi della comunità copta-ortodossa, il rapporto con Papa Francesco e l’ecumenismo del sangue, un appello alla comunità internazionale e l’augurio di pace sulla terra. Sono questi gli argomenti affrontati da Sua Santità Tawadros II, patriarca della Chiesa copto-ortodossa d’Alessandria, in un’intervista al Sir che verrà pubblicata domani.