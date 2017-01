Migranti: mons. Perego (Migrantes) a Benevento, “unire intelligenza e cuore per costruire nuove comunità”

“Unire intelligenza e cuore per iniziare a costruire nuove comunità”. Con questa esortazione il direttore generale della Fondazione Migrantes, monsignor Gian Carlo Perego, si è rivolto ieri ai partecipanti al convegno dell’Ufficio diocesano Migrantes di Benevento, sul tema della recente Giornata mondiale del migrante e del rifugiato (“Migranti minorenni, vulnerabili e senza voce”), citando i dati di un “popolo migrante” che rinnova Chiesa e società civile. Negli ultimi anni, ha ricordato, “la Chiesa ha promosso un’accoglienza diffusa sul territorio” con il progetto Sprar, unitamente agli enti locali. “Il 90% dei minori accolti è costituito da adolescenti, 17.500 sono ospitati in strutture”, ha ricordato Perego, evidenziando due “debolezze” del sistema di accoglienza: la prima “è che molti ragazzi continuano il viaggio da soli, senza alcun sostegno, rischiando la vita”, mentre il secondo problema “è la ricomparsa di veri e propri orfanotrofi, in cui alloggiano anche più di cento ragazzi”. “Sono trentamila i minori accolti nelle nostre strutture ecclesiastiche – ha aggiunto Perego – che poi diventati adulti lavorano nel settore tessile, nell’agricoltura e come badanti. I volti dei ragazzi ci devono ricordare che anche i giovani italiani, spesso laureati, sono costretti a lasciare il nostro Paese”: 107mila gli italiani che nel solo 2015 hanno lasciato il Paese alla volta dell’estero, “un dato che ci porta al 1960”. L’arcivescovo di Benevento, monsignor Felice Accrocca, ha invitato a proporre soluzioni relative al tema dei migranti “circoncidendo” i nostri cuori. “Argomenti così complicati non possono essere risolti ragionando di pancia ma con la testa e con il cuore. Come Chiesa occorre contribuire a offrire soluzioni alternative”. “Dobbiamo prendere coscienza – ha concluso l’arcivescovo di Benevento – che questo problema è più grande di quanto pensiamo”.