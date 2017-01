Germania: aperte iscrizioni per Scuola cattolica di formazione giornalistica

Anche per il 2017 sono aperte le iscrizioni all’Istituto per la promozione di giovani giornalisti (Ifp), Scuola cattolica di istruzione e specializzazione nella comunicazione. Il bando, anche per questo anno, è rivolto a giovani cronisti che vogliano svolgere un tirocinio volontario all’interno della Ifp. Il 2017 è anno elettorale a livello federale e nei Lander, e questo sarà uno dei focus dei corsi. Le elezioni politiche federali con il rinnovo del Bundestag, e le elezioni per i Parlamenti in Saarland, Schleswig-Holstein e Nord Reno-Westfalia, offriranno spunti per realizzare “un pieno sviluppo stilistico, personale e sulle linee guida etiche, oltre che sulla pratica della scrittura e dell’audiovisivo”, è scritto nelle note del bando. Le domande degli aspiranti giornalisti volontari dell’Ifp dovranno esser presentate entro il 1° marzo prossimo. Gli ammessi lavoreranno in team nelle redazioni delle riviste e dei media cattolici tedeschi locali e nazionali, svolgendo quindi stages trimestrali di approfondimento sempre nei media della Chiesa ma anche in prestigiose testate “laiche”; per altri due mesi saranno seguiti in un programma personalizzato di mentoring, training vocale e specializzazione personale presso la sede della scuola, a Monaco di Baviera.