Diocesi: Treviso, sabato 18 febbraio parte il cammino sinodale

È fissata per sabato 18 febbraio la prima Assemblea del cammino sinodale nella diocesi di Treviso. Vi parteciperanno oltre 270 membri tra sacerdoti, persone consacrate e laici. Il Cammino sinodale, ha precisato il vescovo di Treviso, monsignor Gianfranco Agostino Gardin, nella celebrazione di apertura dell’anno pastorale, fa seguito alla recente visita del vescovo alle 263 parrocchie della diocesi e al tempo stesso è una risposta all’invito che papa Francesco ha rivolto alla Chiesa italiana in occasione del convegno ecclesiale di Firenze. La visita pastorale – riferisce il settimanale diocesano “La Vita del Popolo” – “se ha colto la ricchezza di persone e di iniziative che caratterizzano le diverse comunità, e ribadito l’opportunità di procedere nella forma delle collaborazioni pastorali, ha pure evidenziato alcune criticità che contraddistinguono l’attuale esperienza ecclesiale, non indenne da forme di scristianizzazione”, con un crescente numero “di quanti, pur dichiarandosi cristiani, di fatto vivono marginalmente la loro adesione a Cristo e al Vangelo”. Alla prima assemblea sinodale ne seguiranno altre due, in maggio e in ottobre, coinvolgendo pure i membri dei Consigli delle Collaborazioni pastorali, istituite o in fase di istituzione, in due assemblee vicariali previste per i mesi di marzo e maggio-giugno prossimi.