Avvenire: i temi della prima pagina di domani 31 gennaio. Trump, attacco a una moschea in Canada, trattativa Italia-Ue sui conti pubblici

“Avvenire” dedica la sua apertura ai fatti nordamericani. Da un lato la protesta, che va diffondendosi, contro le misure tese a limitare le migrazioni da Paesi islamici, volute da Donald Trump. Dall’altro, l’attacco mortale a una moschea in Canada. L’editoriale, a firma di Vittorio E. Parsi, commenta proprio quest’ultimo fatto. “L’attentato di Quebec – scrive l’esperto di geopolitica – è la testimonianza del clima d’odio e radicalismo che sta avvelenando la nostra, unica e comune, civiltà umana. Uccidere fedeli in preghiera, a qualunque religione appartengano, chiunque abbia perpetrato un simile scempio, è un gesto particolarmente vigliacco”. Spazio sulla prima pagina anche alla politica italiana, con la trattativa con l’Europa sui conti pubblici e l’impennata dello spread in una giornata difficile per le Borse. Finestra anche per l’uscita dell’inserto Popotus, il giornale dei bambini. Nella vetrina di Agorà-cultura, un’intervista al noto neuroscienziato Antonio Damasio e un film che racconta la vita di don Guanella.