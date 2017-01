Attentato in Canada: Chiese cristiane canadesi, “siamo con voi, piangiamo con voi”

“Con grande shock e tristezza ho appreso dell’odioso attacco mortale contro il Centro culturale islamico di Québec. Mentre i dettagli dell’attacco e le motivazioni degli aggressori devono ancora emergere pienamente, ci rendiamo conto che la comunità musulmana all’interno di Quebec City è stata bersaglio di atti islamofobici odiosi anche nel recente passato”. Lo afferma oggi Alyson Barnett-Cowan, presidente del Consiglio canadese delle Chiese, che esprime la solidarietà delle Chiese cristiane alle “nostre sorelle e ai nostri fratelli musulmani a Quebec City e in tutto il Canada”: “Piangiamo con voi. Siamo con voi”. Le Chiese cristiane canadesi rinnovano il loro impegno a opporsi “all’odio e al pregiudizio che sfigura le nostre comunità e conduce alla violenza, sia in patria che all’estero” e a “proteggere e far progredire la libertà fondamentale di coscienza e di religione per tutti i canadesi”.