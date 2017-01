Usa-Europa: Ispi Milano, tavola rotonda “Trump Presidente: cosa cambia”

“Trump Presidente: cosa cambia (dentro e fuori dagli Usa)”: è il titolo della tavola rotonda promossa da Ispi Milano (Istituto per gli studi di politica internazionale) che si terrà il prossimo 19 gennaio alle ore 18 presso la sede di Palazzo Clerici, via Clerici 5, nel capoluogo lombardo. “Donald Trump ha vinto le presidenziali americane facendo leva su populismo, nazionalismo e isolazionismo, aprendo così prospettive inedite sia sul piano interno che su quello mondiale”, spiegano i promotori. “Di quali valori si farà portatore il nuovo presidente nel mondo? Quali i risvolti sulle relazioni internazionali? E quale in particolare l’impatto sui dossier più caldi dalle crisi mediorientali, alla Russia, al futuro del commercio internazionale?”. La tavola rotonda è promossa in occasione dell’insediamento del nuovo Presidente (20 gennaio) e dell’uscita, il 10 gennaio, del volume “Il mondo secondo Trump” (curato da Paolo Magri ed edito da Mondadori). Interverranno: Giancarlo Aragona, Oliviero Bergamini, Paolo Magri, Armando Sanguini, Lucia Tajoli. Per ulteriori informazioni: http://www.ispionline.it/.