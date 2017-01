Ue: Malta alla presidenza di turno del Consiglio. Tra gli obiettivi revisione sistema di asilo e regolamento di Dublino

Il premier maltese Muscat con il presidente del Consiglio europeo Tusk (foto SIR/UE)

(Bruxelles) “Rinforzare e razionalizzare il sistema europeo di asilo” per una distribuzione più equa del “carico migratorio”. È il primo obiettivo che si pone la presidenza di turno maltese del Consiglio dei ministri dell’Unione europea, in carica da gennaio al prossimo 30 giugno, che sarà inaugurata con una manifestazione ufficiale a La Valletta l’11 gennaio. In relazione al fenomeno migratorio, il governo di Malta si prefigge anche una revisione del regolamento di Dublino. Oltre al capitolo della gestione dei rifugiati e migranti, Malta segnala l’impegno per la costruzione del mercato unico, ritenuto “il maggior vantaggio”, la carta vincente dell’Ue, in grado di “portare vantaggi concreti alle nostre economie, alle imprese, alle famiglie”, favorendo gli scambi all’interno dell’Unione e la protezione dei consumatori. Nel programma semestrale figurano poi (sempre con la specificazione di obiettivi e di azioni da adempiere) la sicurezza e la lotta al terrorismo, l’inclusione sociale, la “politica del mare”. Per il programma completo in maltese, inglese, tedesco e francese: http://www.eu2017.mt/.