Spiritualità: eparchia Piana degli Albanesi, “Vedere l’invisibile”

“Vedere l’invisibile” è il tema scelto dall’eparchia di Piana degli Albanesi per accompagnare i fedeli a leggere le festività dell’anno liturgico bizantino attraverso le icone. “L’itinerario nasce dalla volontà di accostarci all’insondabile ricchezza della tradizione mistica dell’Oriente cristiano avendo quale sapiente ed insostituibile guida la Bellezza che rifulge nelle icone. È una proposta – spiega la Curia di Piana – che intende raggiungere in modo particolare i catechisti, i fedeli tutti, ma anche ogni uomo di buona volontà alla ricerca di ciò che può rispondere in modo autentico ai reconditi enigmi che albergano nel suo cuore”. In particolare, ai primi appuntamenti, hanno preso parte anche i genitori dei bambini che si preparano alla prima confessione, ai genitori e padrini che si preparano ai sacramenti dell’iniziazione cristiana, e cioè battesimo,cresima e eucaristia.

Lo scorso 19 novembre, è stata presentata l’icona della Presentazione al tempio della Theotokos, a cura del P.Filippo Cuccinotta, mentre il 26 novembre, è stata proposta la Catechesi del vescovo, mons. Giorgio Demetrio Gallaro, sulla Preparazione al Santo Natale secondo le tradizioni bizantina e romana. Il prossimo appuntamento è per il 7 gennaio, quando sarà presentata l’icona dell’Epifania, “la festa delle luci”. Tutti gli appuntamenti, che si sono evidenziati nella locandina, si svolgono presso l’Istituto delle suore basiliane Figlie di Santa Macrina, in viale dei Picciotti, a Palermo. L’inizio è sempre per le ore 17 e a guidare gli incontri sarà sempre fra Filippo S. Cucinotta, docente di Teologia cattolica orientale presso la Pontificia Facoltà teologica di Sicilia.