Salute mentale: Previte (Cristiani per servire) a premier Gentiloni, aumentare “dopodinoi” e “approvare riforma assistenza psichiatrica”

Che cosa chiede il mondo della disabilità, del dolore, della sofferenza, della povertà, delle emarginazioni per il nuovo anno 2017? Anzitutto “un aumento finanziario ed assistenziale del ‘dopodinoi’, a causa dell’ansia delle famiglie” per il futuro oscuro all’indomani della morte “di chi sostiene il peso dell’assistenza di un familiare disabile”, scrive Franco Previte, presidente dell’associazione “Cristiani per servire”, in una lettera aperta al presidente del Consiglio dei ministri, Paolo Gentiloni. Previte sottolinea inoltre l’inadeguatezza dell’importo mensile dell’assegno di assistenza – 279,47 euro – a fronte del “deterioramento del potere di acquisto quotidiano”, e chiede anche la rapida approvazione di una legge-quadro nazionale di riforma dell’assistenza psichiatrica con il budget del ricoverato (Petizione 2013, ancora “giacente nelle singole Commissioni parlamentari”. Occorre infine, conclude, una nuova legge elettorale che garantisca “stabilità e governabilità alla nostra Italia”. Più in generale, il presidente di “Cristiani per servire” denuncia “la vergogna” della non soluzione al problema “manicomi” sottolineando che i 16 ospedali psichiatrici giudiziari sono oggi stati sostituiti dalle Rems, con il rischio che siano “poco confacenti all’infermo-detenuto)”, mentre il peso dell’assistenza “è rimasto sulle spalle della famiglia”. Sono 900mila, ricorda, i giovani schizofrenici nel nostro Paese, e le strutture terapeutiche pubbliche sono insufficienti o in certe aree addirittura “inesistenti”.