Papa Francesco: il 9 gennaio il “Video” per le intenzioni di preghiera; p. Fornos, “più di 13 milioni di visualizzazioni” in un anno

Verrà pubblicato il 9 gennaio il video per le intenzioni di preghiera del Papa, incentrato questo mese sul tema dell’impegno dei cristiani per le sfide dell’umanità. A darne notizia è Radio Vaticana, ricordando che proprio un anno fa veniva lanciata l’iniziativa del “Video del Papa” per dare nuovo slancio alle intenzioni di preghiera mensili. “Non ci aspettavamo che tanta gente visualizzasse questi video del Papa”, ammette padre Frédéric Fornos, direttore internazionale della Rete Mondiale di Preghiera del Papa: “Per noi era importante aiutare il Santo Padre ad aver uno strumento per raggiungere la gente, per aiutare i cattolici a pregare con lui e con tutte le persone di buona volontà per le grandi sfide dell’umanità. Dopo 12 mesi contiamo più di 13 milioni di visualizzazioni del ‘Video del Papa’ solamente sulle nostra rete qui in Vaticano. Se poi si tengono in considerazione gli oltre 3.200 media nel mondo che parlano, che fanno conoscere i video del Papa ogni mese, allora la cifra è ancora maggiore: sono milioni le persone in tutto il mondo che lo guardano, anche ad esempio, attraverso Whatsapp”. Il video è disponibile attraverso tutte le reti social, in dieci lingue: Youtube, Facebook, Twitter, Instagram; per questo motivo raggiunge molti giovani. Tra le novità del 2017, anticipa padre Fornos, un’intenzione universale e un’intenzione per l’evangelizzazione che si alterneranno ogni mese. Inoltre, il Papa affiderà ai fedeli, nel primo Angelus di ogni mese, un’intenzione di preghiera “dell’ultimo minuto”, più urgente, in relazione con l’attualità, con quello che accade nel mondo.