Pakistan: Acs Italia, due progetti per aiutare le donne cristiane a vivere con dignità

“Formiamo giovani ostetriche” e “Aiutiamo le donne povere”: sono questi i due progetti con cui Acs, Aiuto alla Chiesa che soffre, ha deciso di iniziare il 2017. Un anno “all’insegna della dignità della donna”, commenta Alessandro Monteduro, direttore di Acs-Italia. Il programma di formazione ostetriche tradizionali (Traditional Birth Attendants, Tba) riguarderà 75 ostetriche in 15 aree del distretto di Faisalabad, che saranno formate per prestare assistenza sanitaria alle donne in procinto di partorire nelle aree rurali. Il secondo progetto nasce per dare sostegno al “Crisis Intervention Center” di Lahore, sempre in Pakistan. “Il Centro è stato fondato dalle Suore del Buon Pastore, e il primo obiettivo è aiutare ragazze e donne povere, e in situazione di difficoltà psicologica – spiega il direttore di Acs-Italia -. Vengono seguite le ragazze madri che per questa loro condizione di solito vengono emarginate dalla società. Il Centro può accogliere circa 15 donne, che vengono sostenute almeno per sei mesi, periodo che viene prolungato qualora la situazione individuale lo richieda. Negli ultimi quattro anni le Suore del Buon Pastore hanno salvato 62 donne, soprattutto grazie ad attività legate alla spiritualità. Le ospiti vengono aiutate anche dai punti di vista sanitario e legale, le analfabete imparano a leggere e scrivere: è un sostegno a 360 gradi. L’aiuto promesso attraverso il progetto “Aiutiamo le donne povere” servirà a coprire i costi operativi del Centro per i prossimi 5 anni.