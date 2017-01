Minori: Comiso (Rg), domani inaugurazione della Comunità alloggio “Talità Kum”

Domani, alle ore 10, presso i locali di via Toscanini 10 a Comiso, in provincia di Ragusa, alla presenza di don Vinicio Albanesi, verrà presentata la Comunità alloggio per minori “Talità Kum”. L’Associazione “Il Favo”, sperimenterà l’avvio a Comisodi una rete di Stato sociale e di welfare di comunità per bambini e ragazzi italiani. “Essi – si legge in una nota – saranno seguiti, nel loro percorso educativo da operatori sociali; rimarranno in continuo contatto con le loro famiglie provando a migliorare la qualità dei rapporti familiari. I bambini e i ragazzi pur imparando a non sottrarsi alla responsabilità civile penale ed etica dei comportamenti, coltiveranno, in un ambiente formativo stimolante, una nuova speranza di vita”. Verrà inaugurata, dunque, prosegue la nota, “non una comunità ma una rete sociale e territoriale di accoglienza e di inclusione, uno spazio di responsabilità e di legalità. Verrà inaugurato non un luogo ma un sistema di rapporti fondato sul benessere e sulla responsabilità. Verrà inaugurata non una comunità, non una casa ma un patto educativo derivato da quel patto costituzionale di civiltà su cui si fonda lo Stato sociale”.