Diocesi: Tortona, a Castelnuovo Scrivia domenica 8 presepe vivente e parrocchia aperta

Castelnuovo Scrivia, paese nella diocesi di Tortona, ospiterà domenica 8 gennaio la 20ª edizione de “Il tradizionale presepe vivente”. Si tratta di “un evento molto sentito – si legge in una nota – che richiama l’attenzione di numerosi visitatori ogni anno”. “Il presepe – spiegano gli organizzatori – coinvolge molte persone che prendono parte come figuranti all’interno del borgo come pastori, fabbri, guardie del castello, eremiti, lavandaie e fornai”. “Immersa in questa splendida scenografia – prosegue la nota – la parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo sarà aperta” offrendo l’opportunità di visite gratuite grazie alla disponibilità dei volontari di “Chiese aperte”, il progetto promosso dall’Ufficio beni culturali della diocesi di Tortona in collaborazione con la Società italiana per la protezione dei beni culturali (Sipbc) – delegazione del Tortonese, che dal 2012 ha permesso l’apertura delle chiese con un servizio di accompagnamento. La chiesa dei Santi Pietro e Paolo, risalente al XII secolo ma oggetto di numerosi restauri e rifacimenti, presenta una facciata, mai completata, che conserva il portale originario, datato 1183 e firmato da Magister Albertus. All’interno sono presenti tele e opere di artisti locali.