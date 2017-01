Diocesi: Savona-Noli, domenica 8 gennaio il saluto a mons. Lupi

Domenica prossima 8 gennaio, alle 18, il vescovo Vittorio Lupi presiederà nella cattedrale di Savona-Noli la Messa con la quale prenderà commiato dalla diocesi. Nella preghiera assieme alla comunità ecclesiale, riunita intorno al suo pastore, monsignor Lupi concluderà così, dopo poco meno di nove anni, il suo servizio come guida della Chiesa di Savona-Noli iniziato nel febbraio 2008. “La celebrazione – si legge in una nota – sarà occasione di ringraziamento al Signore per tutte le grazie donate al vescovo e alla nostra diocesi, nonché il momento per una riflessione pastorale sulla vita della Chiesa per il periodo che è stata sotto la guida di monsignor Vittorio”. “Domenica vorrò dare un saluto a tutta la diocesi, per esprimere al Signore e a tutti i collaboratori non solo della diocesi, ma di tutte le parrocchie, il mio sentito ringraziamento – spiega il presule – come già ripetutamente affermato, rimarrò in diocesi a disposizione del vescovo e dei sacerdoti, per tutte le necessità che avranno di aiuto e collaborazione, che farò volentieri per questa diocesi che ho servito come vescovo e che continuerò a servire con gioia e con spirito di servizio in tutte le realtà, anche le più modeste e piccole. Ringraziamo il Signore per tutto il bene che abbiamo ricevuto e per quello che per sua grazia abbiamo potuto fare; l’Eucaristia è il ‘rendimento di grazie’ per eccellenza”. L’ingresso del nuovo vescovo Calogero Marino sarà domenica 15 gennaio.