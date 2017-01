Diocesi: Padova, venerdì 6 gennaio la Festa delle genti al Tempio della Pace

Appuntamento con la Festa delle genti, venerdì 6 gennaio, al Tempio della Pace di Padova. In occasione della solennità dell’Epifania, la Pastorale dei migranti della diocesi di Padova, la parrocchia del Tempio della Pace e il vicariato della cattedrale, organizzano questo appuntamento di fede, preghiera, incontro con il vescovo e le comunità cattoliche di altra madrelingua. La festa inizia alle ore 10.30 al Tempio della Pace (via Niccolò Tommaseo 47) con la celebrazione dell’Eucaristia presieduta dal vescovo di Padova, monsignor Claudio Cipolla. A seguire ci sarà un momento di festa e fraternità nell’attiguo centro parrocchiale. La festa, nella solennità in cui la Chiesa celebra la manifestazione di Cristo Signore, è un momento importante di incontro e di condivisione della stessa fede da parte di persone di culture e tradizioni diverse che animeranno la celebrazione. Ma la Festa delle genti è un’occasione ulteriore per richiamare l’attenzione sul tema delle migrazioni e per preparare e invitare le comunità parrocchiali a celebrare la 103ª giornata mondiale del migrante e del rifugiato (15 gennaio 2017), che quest’anno ha come tema “Migranti minorenni vulnerabili e senza voce”.