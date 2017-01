Diocesi: Norcia-Spoleto, giovedì 800 terremotati da Papa Francesco

“Un incontro dedicato specialmente a quanti hanno perduto i loro cari, la casa, la sicurezza economica, a quanti sono sfollati dalla loro terra; un appuntamento che il Papa vuole riservare a coloro che portano in modi diversi le ferite causate dal sisma e attendono consolazione e speranza”. Così l’arcivescovo di Spoleto-Norcia, monsignor Renato Boccardo, parla dell’udienza di giovedì 5 gennaio, in Vaticano, di Papa Francesco alle persone del Centro Italia colpite dai terremoti del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre. Saranno circa 800 i terremotati dell’arcidiocesi di Spoleto-Norcia che, accompagnati da mons. Boccardo e dai parroci delle zone del sisma, parteciperanno all’udienza. Don Luciano Avenati, parroco dell’Abbazia di S. Eutizio in Preci, saluterà il Pontefice a nome dell’intera delegazione di Spoleto-Norcia. Tra i presenti all’udienza anche Vasco Errani, commissario straordinario del governo per la ricostruzione nei territori colpiti dal terremoto, Fabrizio Curcio, capo del dipartimento della Protezione Civile, Catiuscia Marini, presidente della Giunta regionale dell’Umbria, i sindaci delle zone del cratere, rappresentanti dei vigili del fuoco e della Sovrintendenza. Altro importante appuntamento è fissato per domenica 8 gennaio alle 15.30 quando il cardinale arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, Gualtiero Bassetti, celebrerà la messa, insieme a mons. Renato Boccardo, tra i terremotati a S. Pellegrino di Norcia.