Diocesi: mons. Pompili (Rieti), “Papa si informa costantemente sulle vicende dei terremotati”. Giovedì udienza in Vaticano

“Un ulteriore segno della vicinanza del Papa che si informa costantemente sulle vicende dei terremotati. Ci chiede di stare accanto a loro e lui stesso, con questa udienza, si offre come accompagnatore. Siamo molto contenti e in attesa di questo incontro”. Così monsignor Domenico Pompili, vescovo di Rieti, commenta al Sir l’udienza di giovedì prossimo, 5 gennaio, di Papa Francesco (ore 11, aula Paolo VI) in Vaticano alle persone del Centro Italia colpite dai terremoti. “Da Amatrice, Accumuli, Cittareale saremo almeno 500 persone, altre se ne aggiungeranno direttamente a Roma, dove molti sono sfollati in seguito al sisma”. La diocesi di Rieti è attesa il giorno dopo da un altro impegno importante, il Meeting dei giovani (6-8 gennaio), che si terrà proprio ad Amatrice, cui sono attesi almeno 200 giovani, dalla diocesi reatina e anche da altre vicine. “Stiamo predisponendo la tensostruttura nella quale si svolgerà il meeting – dice mons. Pompili -. Vogliamo ripartire dai giovani, è una prova di resistenza viste le difficoltà e al tempo stesso un messaggio che vogliamo lanciare”.