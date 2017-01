Diocesi: Milano, sul mensile “Il segno” i quattri pontefici della Giornata mondiale della pace

Paolo VI, Giovanni Paolo II, Benedetto XVI, Francesco: i quattro pontefici figurano insieme nella copertina del numero di gennaio de “Il Segno”, mensile della Chiesa ambrosiana, il quale dedica ampio spazio alla 50ma Giornata mondiale della pace. “L’immagine riunisce i quattro pontefici che da mezzo secolo rivolgono al mondo ‘parole di pace’ il primo giorno dell’anno”, si legge nella presentazione. Nel servizio centrale “si ricorda l’intuizione del beato Paolo VI che portò all’istituzione della Giornata e si elencano i temi che, dal 1968 a oggi, lo stesso Giovanni Battista Montini, Karol Wojtyla, Joseph Ratzinger e Jorge Mario Bergoglio hanno svolto nei loro documenti”. Sul messaggio di Papa Francesco si concentra la riflessione di Antonio Papisca, esperto di diritto internazionale e di diritti umani, mentre Paolo Magri, direttore dell’Ispi, intervistato da Pino Nardi analizza il quadro geopolitico globale. Dario Paladini fa il punto sul commercio internazionale delle armi e Giulia Zurlini Panza, volontaria di Operazione Colomba, racconta la storia di questa singolare esperienza, nata in seno all’associazione Comunità Papa Giovanni XXIII all’insegna della nonviolenza (il valore che Francesco ha messo al centro del suo Messaggio per la Giornata 2017).

“Il Segno” ricorda poi due anniversari: il 25° della Fondazione Cariplo, appena festeggiato, e il 90° della nascita del cardinale Carlo Maria Martini, che sarà celebrato in febbraio. Spazio, inoltre, ad approfondimenti sul “Discorso alla città” del cardinale Angelo Scola dello scorso dicembre e sulla prossima visita a Milano di Papa Francesco, fissata al 25 marzo.