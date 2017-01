Diocesi: Messina, sabato 7 l’arcivescovo Accolla inizia il ministero pastorale

Sabato 7 gennaio inizierà il ministero pastorale nella diocesi di Messina-Lipari-S. Lucia del Mela dell’arcivescovo Giovanni Accolla. Il programma prevede alle ore 15, nei locali del Seminario arcivescovile S. Pio X (Giostra – Messina), la conferenza stampa di mons. Giovanni Accolla; alle ore 16, in piazza Unione Europea, davanti al Municipio, l’accoglienza dell’arcivescovo da parte di tutti i presenti e saluto del sindaco Renato Accorinti; alle ore 16,30, dalla cappella S. Maria all’Arcivescovado (via I Settembre), inizierà il corteo verso la basilica cattedrale; alle ore 17, in cattedrale, inizierà la celebrazione eucaristica presieduta dal nuovo arcivescovo che, prima del suo ingresso sarà accolto dal Capitolo dei canonici della Cattedrale, riceverà il Crocifisso e lo bacerà in segno di riverenza. L’arcidiocesi ha previsto, attraverso l’Ufficio diocesano per le comunicazioni sociali, la ripresa televisiva in diretta dell’intera celebrazione, curata attraverso uno staff tecnico appositamente predisposto dall’Ufficio diocesano, con diverse telecamere e una regia posta all’interno della cattedrale, in collaborazione con l’emittente televisiva RTP. Il commento sarà realizzato dal direttore dell’Ufficio, don Giuseppe Lonia, e da una giornalista, che spiegheranno tutte le fasi della celebrazione.