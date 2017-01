Diocesi: Manuela Borraccino nuova direttrice dei settimanali di Novara

Manuela Borraccino, vaticanista ed esperta di Medio Oriente, è stata chiamata alla direzione dei settimanali della diocesi di Novara (L’Azione, Il Cittadino Oleggese, Il Ricreo, L’Eco di Galliate, Il Sempione, L’Informatore, Il Popolo dell’Ossola, Il Verbano, Il Monte Rosa). Succede ad Antonio Maio, che per oltre 11 anni ha diretto i giornali diocesani. A comunicare l’avvicendamento il Consiglio di amministrazione della Stampa Diocesana Novarese. Ad Antonio Maio “va un sentito ringraziamento della nostra casa editrice e dell’intera diocesi di Novara per la professionalità e la dedizione con le quali ha ricoperto questo ruolo, vivendolo non solo come impegno professionale nell’ambito delle comunicazioni sociali, ma come servizio a tutta la comunità ecclesiale novarese – si legge in una nota -. Alla nuova direttrice, che ha deciso di scommettere con noi sul rilancio dei nostri giornali, il Consiglio augura buon lavoro per il prossimo cammino che ci attende e che si presenta di fronte alla Chiesa novarese”.

“La scelta di Manuela Borraccino – prima donna alla direzione dei nostri settimanali – si inserisce in quel percorso di coinvolgimento nel segno di una vera corresponsabilità dei laici indicato con decisione non solo dal nostro vescovo Franco Giulio Brambilla e dal XXI Sinodo diocesano appena concluso – evidenzia la nota -, ma anche dal Santo Padre che proprio nel recente discorso alla Curia Romana per gli auguri di Natale aveva detto: ‘di grande importanza è inoltre la valorizzazione del ruolo della donna e dei laici nella vita della Chiesa e la loro integrazione nei ruoli-guida dei Dicasteri’”. Giornalista romana, 45 anni, Borraccino ha seguito dal 1998 il Vaticano e il Medio Oriente per le agenzie Ansa, Adnkronos e per il service televisivo internazionale ROMEreports. Ha seguito da inviata diversi viaggi all’estero di Giovanni Paolo II. Ha realizzato diversi documentari sulla cooperazione allo sviluppo e sull’impegno della Chiesa in Asia e in Africa, ha scritto reportage da Israele e dai Territori palestinesi per testate italiane e straniere. Ha pubblicato per le Edizioni Terra Santa e per l’Editrice La Scuola. È sposata e ha un figlio. Vive a Novara dal 2010.