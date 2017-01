Diocesi: Caritas Vittorio Veneto, incontri formazione su immigrati e richiedenti asilo. Al via il 13 gennaio con mons. Perego

Conoscere e agire. A questo punta il trittico di incontri di formazione su migrazione e richiedenti asilo organizzato dalla Caritas diocesana di Vittorio Veneto per avere consapevolezza delle cause del fenomeno, delle leggi italiane, delle modalità di accoglienza e della cultura di chi arriva, e da qui partire per capire come intervenire al servizio delle persone, come accompagnarle a integrazione ed autonomia di vita. Si comincia venerdì 13 gennaio. Alle 20.30 al patronato Turroni di Oderzo, monsignor Giancarlo Perego, direttore generale della Fondazione Migrantes, interviene su “Le nostre comunità di fronte al fenomeno migratorio e ruolo della Chiesa”. “La realtà’ dei richiedenti asilo e dei profughi: problematiche culturali sociali e legislative” è invece il titolo del seminario di studio per operatori nel settore dell’immigrazione e dei richiedenti asilo, e per tutti gli interessati, in programma sabato 14 gennaio nella Casa di Spiritualità dentro il Castello di San Martino a Vittorio Veneto (ore 9 – 16). A tenere le relazioni ancora mons. Perego; Paolo De Stefani, docente e ricercatore universitario di diritto internazionale; Jean Pierre Sourou Piessou, mediatore culturale docente di antropologia e storia africana. Info e iscrizioni a caritas@diocesivittorioveneto.it. L’ultimo incontro si svolgerà a marzo e analizzerà come i mass media raccontano il fenomeno della migrazione e le vicende dei richiedenti asilo , quale cultura trasmettono, e come riconoscere le eventuali distorsioni informative. Caritas Vittorio Veneto prosegue il suo impegno di accoglienza diffusa dei richiedenti asilo: piccoli gruppi ospitati in appartamenti e piccole strutture sparse nel territorio, circa 110. Caritas ha rinnovato anche per il 2017 la convenzione con la Prefettura di Treviso per l’accoglienza.