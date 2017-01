Comece: sul mensile Europeinfos “casa comune” e impegno dei cristiani, costruzione della pace, migrazioni

Mons. Kockerols, al centro, con il card. Marx (presidente Comece) e mons. Ambrosio

(Bruxelles) “Il coraggio di sognare una nuova Europa: una sfida per la Chiesa?”: Monique Baujard, già direttrice del servizio nazionale per la famiglia e la società della Conferenza episcopale francese, firma uno degli articoli del nuovo numero di “Europeinfos”, mensile on line della Commissione episcopale della Comunità europea (Comece). Il numero di gennaio 2017 è on line in tre lingue – inglese, tedesco, francese – all’indirizzo http://www.europe-infos.eu/europeinfos/fr/home. L’editoriale, intitolato “Crisi dei rifugiati: combattere la polarizzazione e la strumentalizzazione” è firmato dal vescovo mons. Jean Kockerols, primo vicepresidente Comece. Altri contributi riguardano la costruzione della pace e l’impegno della Chiesa, l’agricoltura, il cambiamento climatico, il processo di integrazione comunitaria in relazione alle sfide del tempo presente.