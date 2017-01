Cagliari: il 6 e 7 gennaio si celebra il Natale ortodosso

Sarà celebrato anche a Cagliari, il 6 e 7 gennaio, il Natale ortodosso. A promuovere le funzioni religiose sarà la parrocchia ortodossa di san Saba il Santificato della Chiesa Ortodossa del Patriarcato di Mosca che ha sede presso la Chiesa di Nostra Signora della Speranza, in via del Duomo. “Grande in questi anni è stata l’accoglienza e il sostegno che ci è stato dato dalla Chiesa cattolico-romana e dalla sua diocesi di Cagliari che ci ha permesso di avere a disposizione delle chiese dove poter svolgere le funzioni religiose”, spiega il parroco ortodosso, padre Nikolay Volskyy. “Un fraterno ringraziamento – prosegue – va alla diocesi cattolica di Cagliari e alla famiglia degli Aymerich, proprietaria della cappella, per il prezioso aiuto”. Venerdì 6 gennaio, alle 15, sarà celebrata la messa serale della vigilia mentre per le 9.30 di sabato 7 è in programma la solenne liturgia di Natale. “Alla cerimonia del 7 gennaio – si legge in una nota – ha confermato la sua presenza, in qualità di unico rappresentante consolare accreditato in Sardegna di un paese ortodosso, il Console onorario della Bielorussia Giuseppe Carboni”. Ad affiancare le funzioni religiose anche il concerto degli artisti bielorussi della Filarmonica di Brest che si esibiranno domenica 8 gennaio, alle 15.30, nel Teatro Piccolo Auditorium Comunale di Cagliari. “Un concerto di grandissimi artisti professionisti – spiegano i promotori – per creare un momento di aggregazione che coinvolge la comunità immigrata e i cittadini di questa bella terra che ci accoglie e con i quali, vogliamo condividere questo bellissimi ed importante momenti di festa”.