Accoglienza: Comunità MigrantesLiberi, nel calendario “Bianco&Nero” i colori della verità

“Toccare i tessuti sociali di questo tempo storico-culturale e contaminarli con i colori della verità che sono il bianco e il nero, con le gradazioni colorate, che ne scaturiscono per il riscatto di vite dimenticate, abusate e rifiutate”. È questo il significato del calendario “Bianco&Nero” promosso dalla Comunità MigrantesLiberi, operante ad Andria e nella provincia di Barletta-Andria-Trani nell’ambito del Servizio di protezione richiedenti asilo e rifugiati (Sprar) “Come.Te”, presso la casa di accoglienza “Santa Croce-Rosario Livatino”. Si tratta di “un racconto di immagini sul crinale tagliente del bianco e del nero” – ideato dall’agenzia MediaE20 con fotografie di Sabino Liso e Raffaele Alicino e grafica di Giuseppe Rella – che, si legge in una nota, “colgono l’amore, il lavoro, l’amicizia, il gioco, l’attesa e la preghiera di un gruppo di persone, che fanno del servizio all’altro il loro credo”. “La lente fotografica consente di mostrare la simultaneità del bianco e del nero – spiegano i promotori – che non possono stemperarsi se volti, mani e cuori non si mescolano per la realizzazione di un pantone umano, dove saperi e costumi differenti possono originare un cambiamento antropico, sociale, sano e bello da vivere”. Le immagini, che riflettono “la narrazione quotidiana di uomini e donne con relazioni umane sane e condivisione di valori sociali robusti”, invitano “nel lento scorrere dei giorni e dei mesi del 2017 a scorgere nel ‘kronos’ il ‘kairos’, nel tempo sequenziale e cronologico il momento giusto e opportuno, bello e supremo”.