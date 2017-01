Sovrano Ordine Malta: Fra’ Matthew Festing si è dimesso. Fra’ Ludwig Hoffmann von Rumerstein luogotenente interinale. Albrecht Boeselager gran cancelliere

“Il Sovrano Consiglio, il governo del Sovrano Ordine di Malta, si è riunito oggi pomeriggio nel Palazzo magistrale a Roma. All’ordine del giorno la rinuncia all’Ufficio di gran maestro presentata da Fra’ Matthew Festing, secondo quanto previsto dall’articolo 16 della Costituzione dell’Ordine di Malta. Il Sovrano Consiglio ha accettato la rinuncia all’incarico. Le dimissioni di Fra’ Matthew Festing, come prevede la Costituzione, sono state rese note al Papa e verranno comunicate ai capi dei 106 Stati con cui il Sovrano Ordine di Malta intrattiene relazioni diplomatiche”. È quanto si legge in un comunicato del Sovrano Ordine di Malta, diffuso al termine della riunione. Nel testo si riferisce che “il gran commendatore, Fra’ Ludwig Hoffmann von Rumerstein, ha assunto la carica di luogotenente interinale e rimarrà a capo del Sovrano Ordine di Malta fino all’elezione del successore del gran maestro”. A Fra’ Matthew Festing sono giunti i ringraziamenti del Sovrano Consiglio “per il grande servizio reso al Sovrano Ordine di Malta nel corso di questi ultimi nove anni”. Il Sovrano Consiglio presieduto dal luogotenente interinale, si legge ancora nel comunicato, “ha revocato i decreti con le procedure disciplinari e la sospensione dall’Ordine di Albrecht Boeselager, che riassume la carica di gran cancelliere con effetto immediato”. Nel testo viene ribadito anche che “il Sovrano Ordine di Malta assicura la propria collaborazione al delegato speciale che verrà nominato da Papa Francesco” che dovrà operare, secondo la volontà del Pontefice, “per il rinnovamento spirituale dell’Ordine specificatamente dei suoi membri professi”. Il Sovrano Ordine di Malta è “estremamente grato a Papa Francesco e al cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin per la sollecitudine e il sostegno dato all’Ordine. L’Ordine di Malta esprime il suo ringraziamento al Santo Padre perché le sue decisioni sono state tutte prese nel pieno rispetto dell’Ordine con l’obiettivo di rafforzare la sua sovranità. Il luogotenente interinale, insieme al Sovrano Consiglio, convocherà a breve il Consiglio Compìto di Stato, per l’elezione del successore del gran maestro, come previsto dall’articolo 23 della Costituzione”.